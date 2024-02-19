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07:04, 19 февраля 2024Россия

Украину призвали исправить ошибку Хрущева по Крыму

Сенатор Цеков призвал Украину исправить ошибку Хрущева и признать статус Крыма

Фото: Unsplash

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал власти Украины исправить историческую ошибку советского лидера Никиты Хрущева. Его слова приводит РИА Новости.

Цеков призвал киевские власти признать российский статус Крыма. Он напомнил, что в 1954 году решение по полуострову приняли с нарушениями трех конституций: СССР, РСФСР и УССР.

«Сегодня украинские власти могут исправить историческую ошибку, которую допустил Хрущев. А именно, признать ошибочность, несправедливость и незаконность нахождения полуострова под украинской юрисдикцией, и, следовательно, признать российский статус полуострова», — объяснил он.

Ранее Цеков оценил передачу полуострова в состав УССР. Он назвал это решение незаконном, а также счел его трагедией для самой Украины.

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      Марина Совина
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