Цеков: передача Крыма в состав УССР стала трагедией для самой Украины

Решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР, которое произошло 19 февраля 1954 года, стало трагическим прежде всего для самой Украины, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал его беззаконным. По мнению политика, данное событие обернулось одним из важнейших факторов разрушения Украины, уже после того, как она обрела независимость.

«Украина всегда понимала, что заполучила Крым незаконно и после развала СССР не относилась к нам как к своей территории — использовала, грабила полуостров», — оценил он.

Ранее стало известно, что киевские власти привыкли жить и выживать за счет Москвы, именно поэтому украинский президент Владимир Зеленский хочет заполучить для республики замороженные на Западе российские активы.