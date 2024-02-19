Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:33, 19 февраля 2024Россия

В Крыму оценили передачу Крыма в состав УССР

Цеков: передача Крыма в состав УССР стала трагедией для самой Украины
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР, которое произошло 19 февраля 1954 года, стало трагическим прежде всего для самой Украины, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал его беззаконным. По мнению политика, данное событие обернулось одним из важнейших факторов разрушения Украины, уже после того, как она обрела независимость.

«Украина всегда понимала, что заполучила Крым незаконно и после развала СССР не относилась к нам как к своей территории — использовала, грабила полуостров», — оценил он.

Ранее стало известно, что киевские власти привыкли жить и выживать за счет Москвы, именно поэтому украинский президент Владимир Зеленский хочет заполучить для республики замороженные на Западе российские активы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Нельзя исключать очередной попытки контрнаступления». В Генштабе рассказали о деятельности военных НАТО на Украине

      На Западе предсказали преимущество России даже при передаче Украине помощи США

      Стало известно о большом количестве нуждающихся в помощи пожилых в Авдеевке

      Зеленский отменил выступление на конференции по Украине

      80-летнюю туристку изнасиловали во время отпуска на Багамах

      В Крыму оценили передачу Крыма в состав УССР

      Мужчина лишился части пениса после неудачной мастурбации

      Модель OnlyFans выпустила духи с «запахом оргазма»

      Раскрыты сроки выхода iPhone SE

      Страны ЕС начали обсуждать создание альтернативы НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше