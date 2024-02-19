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08:17, 19 февраля 2024Бывший СССР

Названо имя командующего российскими войсками в битве за Авдеевку

«МК»: войсками ВС РФ в боях за Авдеевку командовал генерал-полковник Мордвичев

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Войсками Вооруженных сил России (ВС РФ) в битве за Авдеевку руководил командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Об этом стало известно после того, как президент России Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму по случаю освобождения города, сообщает издание «МК».

Уточняется, что в состав группировки «Центр», занимавшейся штурмом Авдеевки, входили 30-я отдельная мотострелковая бригада; 35-я отдельная мотострелковая бригада; 55-я отдельная мотострелковая бригада (горная), а также другие воинские части и соединения.

Ранее стало известно, что в Авдеевке военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Центр» начали разминировать дороги и здания.

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      Марина Совина
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