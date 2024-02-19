Мужчине дали шесть лет за ложь об использовании ВС России запрещенного оружия

В Курске суд дал мужчине шесть лет колонии за ложь о запрещенном оружии в ВС РФ

Ленинский районный суд Курска приговорил местного жителя к шести годам лишения свободы за распространение ложной информации о применении Вооруженными силами (ВС) России запрещенного оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Мужчина признан виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов сроком на четыре года.

По материалам суда, 37-летний Евгений Бабин смонтировал и опубликовал в соцсети видеоролик с заведомо ложной информацией о том, что российская армия в ходе проведения специальной военной операции использует запрещенное оружие и уничтожает мирное население и гражданские объекты. В пресс-службе уточнили, что на оглашение приговора осужденный, находившийся под подпиской о невыезде, так и не явился. В отношении него изменили меру пресечения на заключение под стражу, а самого мужчину объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что Гагаринский суд Москвы заочно арестовал экс-адвоката и знатока передачи «Что? Где? Когда?» Илью Новикова (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о ВС России.