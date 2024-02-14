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18:49, 14 февраля 2024Силовые структуры

Бывшего знатока «Что? Где? Когда?» заочно арестовали по делу о фейках об армии

В Москве арестовали знатока «Что? Где? Когда?» Новикова по делу о фейках о ВС РФ

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката и знатока передачи «Что? Где? Когда?» Илью Новикова (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе суда.

Судья арестовал Новикова на два месяца. Этот срок будет исчисляться с момента фактического задержания экс-адвоката на территории России либо с момента его экстрадиции или депортации.

Уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ в отношении Новикова было возбуждено в конце декабря 2023 года.

Ранее на него также завели дело о государственной измене. По данным российских спецслужб, после начала специальной военной операции бывший адвокат переехал на Украину, где вступил в ряды территориальной обороны и участвовал в пропаганде и боевых действиях против интересов России.

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