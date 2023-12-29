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11:32, 29 декабря 2023Силовые структуры

В отношении экс-адвоката Ильи Новикова возбудили дело о фейках об армии

В отношении экс-адвоката Новикова возбудили дело о фейках о ВС России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В отношении экс-адвоката Ильи Новикова (признан иноагентом) возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении бывшего адвоката уголовное дело по статье о фейках о Российской армии.

9 октября следователь ФСБ возбудил против Новикова уголовное дело о госизмене. Российские спецслужбы задокументировали переход юриста на сторону противника. После начала СВО Новиков переехал на Украину, где вступил в ряды территориальной обороны. Зафиксировано его участие в пропаганде и боевых действиях против интересов России.

16 июня адвокатская палата Москвы лишила Новикова статуса адвоката за недостойное поведение и порочащие российскую адвокатуру высказывания.

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      Владимир Седов
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