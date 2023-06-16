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13:00, 16 июня 2023Силовые структуры

Российского адвоката лишили статуса за порочащие высказывания

Адвокатская палата Москвы лишила статуса иноагента Новикова за недостойное поведение

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Адвокатская палата Москвы приняла решение о лишении Ильи Новикова (признан иноагентом) статуса адвоката за недостойное поведение и порочащие российскую адвокатуру высказывания. Об этом сообщается на сайте организации.

Из решения следует, что к Новикову необходимо применить дисциплинарное наказание в виде прекращения статуса адвоката в связи с допущенными им грубыми нарушениями законодательства об адвокатской деятельности, недопустимым поведением, недостойным для представителя адвокатской профессии, подрывающем доверие к адвокату.

4 апреля Минюст России внес третье представление в отношении Новикова в Адвокатскую палату о прекращении статуса адвоката. МВД России объявило его в розыск по уголовной статье. Он был включен в реестр иностранных агентов 25 ноября 2022 года.

В 2019 году российский адвокат Новиков стал защитником бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская справедливость» Петра Порошенко. Также он был адвокатом украинки Надежды Савченко, приговоренной в России к 22 годам заключения и помилованной президентом Владимиром Путиным.

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    Любовь Ширижик
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