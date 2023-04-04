Минюст России захотел добиться лишения Ильи Новикова статуса адвоката

Минюст России ходатайствует о лишении статуса адвоката объявленного в розыск Ильи Новикова

Минюст России ходатайствует о лишении игрока «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова (включен Минюстом в реестр иноагентов) статуса адвоката. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Адвокатскую палату города Москвы внесли третье представление о прекращении статуса Новикова как адвоката. Отмечается, что первое представление было направлено в июне 2022 года. Тогда квалификационная комиссия палаты вынесла заключение о нарушении Новиковым Кодекса профессиональной этики адвоката и вынесла ему предупреждение. Второе представление датируется мартом 2023 года.

Ранее стало известно, что МВД России объявило Новикова в розыск по уголовной статье. О каком именно преступлении идет речь, не уточнялось.

Министерство юстиции России включило адвоката Илью Новикова в реестр иностранных агентов 25 ноября 2022 года.