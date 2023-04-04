Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:42, 4 апреля 2023Силовые структуры

Минюст России захотел добиться лишения Ильи Новикова статуса адвоката

Минюст России ходатайствует о лишении статуса адвоката объявленного в розыск Ильи Новикова
Илья Новиков

Илья Новиков. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Минюст России ходатайствует о лишении игрока «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова (включен Минюстом в реестр иноагентов) статуса адвоката. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Адвокатскую палату города Москвы внесли третье представление о прекращении статуса Новикова как адвоката. Отмечается, что первое представление было направлено в июне 2022 года. Тогда квалификационная комиссия палаты вынесла заключение о нарушении Новиковым Кодекса профессиональной этики адвоката и вынесла ему предупреждение. Второе представление датируется мартом 2023 года.

Ранее стало известно, что МВД России объявило Новикова в розыск по уголовной статье. О каком именно преступлении идет речь, не уточнялось.

Министерство юстиции России включило адвоката Илью Новикова в реестр иностранных агентов 25 ноября 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Дарью Трепову арестовали по делу о теракте в Петербурге
Известный российский актер высказался о недостатках Москвы
У актиний обнаружили ассоциативное обучение
В одном регионе России почти закончились места для туристов на майские праздники
В США предупредили о новых политических преследованиях из-за дела Трампа
Россиянка забила пенсионера до смерти ножкой от стола и пошла под суд
Известная российская ведущая рассказала о постыдном случае в прямом эфире
Рост цен вынудил российских автовладельцев экономить на расходниках
47-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» снялась в боди без нижнего белья
Асмус сообщила о переезде от своего экс-супруга Харламова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.