МВД России объявило в розыск адвоката Новикова

МВД России объявило в розыск адвоката и игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова

МВД России объявило в розыск адвоката и игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова (признан Минюстом физлицом-иноагентом). Информация следует из базы на сайте ведомства.

Отмечается, что Новикова «разыскивают по статье УК». О каком преступлении именно идет речь, в министерстве внутренних дел не уточняется.

25 ноября Министерство юстиции России включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, адвоката Илью Новикова, журналистку Анну Монгайт, бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и еще трех человек.