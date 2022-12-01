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00:11, 1 декабря 2022Россия

МВД России объявило в розыск адвоката Новикова

МВД России объявило в розыск адвоката и игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова
Илья Новиков

Илья Новиков. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

МВД России объявило в розыск адвоката и игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова (признан Минюстом физлицом-иноагентом). Информация следует из базы на сайте ведомства.

Отмечается, что Новикова «разыскивают по статье УК». О каком преступлении именно идет речь, в министерстве внутренних дел не уточняется.

25 ноября Министерство юстиции России включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, адвоката Илью Новикова, журналистку Анну Монгайт, бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и еще трех человек.

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Юлия Мискевич
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