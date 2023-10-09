Против уехавшего на Украину адвоката Новикова ФСБ завела дело о госизмене

ФСБ возбудила дело о госизмене против бывшего адвоката Ильи Новикова

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене против бывшего адвоката Ильи Новикова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Российские спецслужбы задокументировали переход юриста на сторону противника. Новиков с началом специальной военной операции прибыл на Украину и вступил в подразделение территориальной обороны. Он прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях и пропаганде против интересов России.

16 июня Адвокатская палата Москвы лишила Новикова статуса адвоката за недостойное поведение и порочащие российскую адвокатуру высказывания. Минюст России трижды добивался от адвокатского сообщества этого решения с тех пор как он был включен в реестр иностранных агентов 25 ноября 2022 года.

МВД России объявило его в розыск по уголовной статье.

В 2019 году Новиков был адвокатом бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская справедливость» Петра Порошенко. Также он защищал украинку Надежду Савченко, приговоренную в России к 22 годам заключения. Позже ее помиловал президент России Владимир Путин.