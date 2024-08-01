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16:15, 1 августа 2024Силовые структуры

ФСБ России попросила арестовать экс-адвоката Новикова по статье о госизмене

ФСБ просит арестовать экс-адвоката Новикова и еще двоих мужчин за госизмену
Начало событий в новости Против уехавшего на Украину адвоката Новикова ФСБ завела дело о госизмене
Илья Новиков

Илья Новиков. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве ФСБ России просит Лефортовский суд арестовать троих мужчин по статье о госизмене. Предполагается, что среди фигурантов — бывший адвокат Илья Новиков (признан в России иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в картотеке на сайте суда указано, что зарегистрированы материалы об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу Дубинина А. С., Волобуева И. М. и Новикова И. С. Уточняется, что детали дел не приводятся из-за грифа секретности.

19 октября 2023 года следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене против Ильи Новикова.

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      Анна Габай
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