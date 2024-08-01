ФСБ России попросила арестовать экс-адвоката Новикова по статье о госизмене

ФСБ просит арестовать экс-адвоката Новикова и еще двоих мужчин за госизмену

Против уехавшего на Украину адвоката Новикова ФСБ завела дело о госизмене

Начало событий в новости Против уехавшего на Украину адвоката Новикова ФСБ завела дело о госизмене

В Москве ФСБ России просит Лефортовский суд арестовать троих мужчин по статье о госизмене. Предполагается, что среди фигурантов — бывший адвокат Илья Новиков (признан в России иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в картотеке на сайте суда указано, что зарегистрированы материалы об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу Дубинина А. С., Волобуева И. М. и Новикова И. С. Уточняется, что детали дел не приводятся из-за грифа секретности.

19 октября 2023 года следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене против Ильи Новикова.