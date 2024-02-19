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13:56, 19 февраля 2024Силовые структуры

МВД предположило участие иностранных психологов в мошенничествах против россиян

В МВД предположили участие иностранцев в обмане россиян с помощью гипноза

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В МВД предполагают причастность иностранных спецслужб к обману граждан России посредством телефонных мошенников. Об этом рассказал старший следователь МВД по особо важным делам Альберт Бабгоев в документальном сериале «Вас беспокоят из банка», который поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По данным следствия, мошенники при помощи гипноза заставляют россиян совершать преступления, сдавать ценные вещи и закладывать автомобили ради перевода денег аферистам. Силовики ведут работу по выявлению среди обманщиков профессиональных психологов, работающих на иностранные спецслужбы.

«У нас по стране зафиксировано множество случаев: где-то подожгли банкомат, где-то в центре Москвы новую машину сожгли. И это все делают наши граждане, которых загипнотизировали», — рассказал Бабгоев.

Ранее 19 февраля блогерша Катя Конасова, выпускающая разоблачения интернет-мошенников, предупредила россиян о новой схеме обмана на сайтах знакомств.

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      Владимир Седов
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