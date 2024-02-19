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11:52, 19 февраля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств

Блогерша Конасова предупредила россиян о мошенниках, обещающих помочь с кредитом

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Популярная блогерша Катя Конасова, выпускающая разоблачения интернет-мошенников, предупредила россиян о новой схеме обмана на сайтах знакомств. В ролике, опубликованном на YouTube, она рассказала, что злоумышленники пытаются выманить деньги у пользователей с помощью обещаний помочь с кредитом.

Конасова отметила, что узнала о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств от своей подписчицы. По ее словам, девушке написал молодой человек, представившийся Дмитрием, который через некоторое время после начала переписки атаковал ее звонками. «Все время расспрашивал о личной жизни, а в какой-то момент заявил: "Мы с тобой из одного города и вообще я любил тебя всю жизнь, поэтому знаю о тебе все, что надо". (...) Он рассказал, как зовут ее родителей, где она жила раньше, где живет сейчас, назвал точный адрес вплоть до этажа», — раскрыла подробности истории Конасова.

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Затем Дмитрий узнал, что у девушки есть кредит, и пообещал оплатить его. Однако для этого молодой человек потребовал от собеседницы данные ее банковской карты, а также код из СМС-сообщения, которое ей пришло от банка. Подписчица поняла, что это мошенник, и сразу прекратила общение с ним.

Как уточнила Конасова, злоумышленник мог узнать подробности личной жизни девушки благодаря специальным ботам в мессенджере Telegram, которые выдают персональную информацию о человеке.

В заключение блогерша призвала пользователей быть осторожными в сети. «Если к вам стучатся дальние родственники и друзья и выдают вам всякие явки, пароли, телефоны и адреса, не нужно верить им на слово. Вполне возможно, что это мошенники, которые пытаются втереться к вам в доверие», — подытожила она.

Ранее россиянам рассказали, что мошенники начали использовать чат-боты при общении на сайтах знакомств. По словам эксперта по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталия Фомина, с помощью ботов злоумышленники генерируют ответы, чтобы обмануть как можно больше пользователей.

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      Евгения Наумова
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