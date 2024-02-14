Россиянам назвали новую опасность знакомств в интернете

Эксперт Фомин: мошенники стали использовать чат-боты на сайтах знакомств

Мошенники стали использовать чат-боты при общении на сайтах знакомств, чтобы обманывать больше людей. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.

«Принцип следующий: мошенник не переписывается с пользователем самостоятельно, а генерирует ответы с помощью чат-бота. Злоумышленнику ничего не нужно придумывать — чат-бот предложит наиболее привлекательные для собеседника фразы», — назвал Фомин новую опасность знакомств в интернете. Отмечается, что эта технология позволяет злоумышленникам получить деньги не от одного, а сразу от нескольких пользователей, так как чат-бот автоматизирует процесс общения с потенциальными жертвами.

Кроме того, россиян предупредили, что некоторые алгоритмы позволяют создавать имитацию человеческой речи и копировать интонации. В частности, если пользователь записывал голосовые сообщения, то мошенник, располагая такой записью, может подделать его голос и использовать в своих целях. Фомин отметил, что даже близкие люди, получив такую запись, могут не распознать обман. Также мошенники используют технологию дипфейков при видеозвонках.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт посоветовал пользователям сети не делиться с незнакомыми людьми личной информацией по телефону, в мессенджерах или по электронной почте. Также он порекомендовал не публиковать на ресурсах для знакомств откровенные фотографии, личные номера телефонов и адреса, так как этим могут воспользоваться мошенники. Безопаснее всего, по мнению Фомина, начинать общение в мессенджерах, позволяющих скрывать телефонный номер.

Ранее россиян предупредили об участившемся способе мошенничества. Как сообщили в пресс-службе ВТБ, злоумышленники стали использовать голосовые сообщения из взломанных аккаунтов россиян, чтобы обманывать их близких.