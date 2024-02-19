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05:55, 19 февраля 2024Интернет и СМИ

На Западе предсказали преимущество России даже при передаче Украине помощи США

TNY: преимущество в конфликте будет за Россией, даже если США дадут помощь Киеву

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Западное издание The New Yorker предсказало, что преимущество в конфликте на Украине останется за Россией, даже если США согласуют финансирование и передадут помощь Киеву.

В статье отмечается, что среди военных экспертов шли споры, был ли прав украинский лидер Владимир Зеленский, пытаясь продолжить наступательные действия, несмотря на шаткость поддержки союзников, или рациональным было бы прислушаться к бывшему главкому Вооруженных сил республики (ВСУ) Валерия Залужного, который говорил о необходимости смены стратегии.

Еще одним вариантом аналитиков стала идея о том, что ни то, ни другое не стало бы решением для Украины, поскольку доминирующим фактором оказались российские войска.

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Издание отмечает, что Армия России оказалась лучше, чем о ней думали в первый год конфликта. Она не была деморализованной, слабо подготовленной или плохо оснащенной, сумела выстроить эффективную оборону и нарастить вооружения.

«Люди пришли к излишне уверенным выводам по итогам первого месяца конфликта. И я думаю, что многие из этих выводов были неверными. Российская армия адаптировалась», — заявил американский аналитик, бывший морской пехотинец Роб Ли.

Он добавил, что в стратегическом плане ВСУ потратили слишком много сил и времени на оборону Артемовска (украинское название — Бахмут), а Западу следовало бы раньше собраться с силами и передать Киеву более современное вооружение.
Большинство военных аналитиков полагают, что в 2024 году, даже если помощь от США наконец-то поступит, в целом преимущество окажется на стороне России, пишут авторы статьи.

Москва использует постоянные доходы от нефти и газа для оплаты производства вооружений, наращивает количество боеприпасов, ракет и танков. Хотя ВСУ используют инновации в области беспилотников, у российских военных дронов гораздо больше. Кроме того, Россия продолжает набор в Вооруженные силы.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что европейские страны не способны оказывать Киеву такой же большой объем военной помощи, как США, отметив, что их финансирования будет недостаточно.

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      Марина Совина
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