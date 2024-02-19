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01:21, 19 февраля 2024Мир

На Западе заявили об американских приказах Украине наносить удары по России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США приказывают Киеву наносить удары по России

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил, что США приказывают Киеву наносить удары по России. https://www.youtube.com/watch?v=ZRb5-_790wY&ab_channel=StephenGardner

По его словам, западные союзники приказывают аппарату президента Украины Владимира Зеленского использовать любые ракеты или беспилотники, чтобы нанести вред России.

«Чтобы нанести вред русским на территории России. Другими словами, атаковать города, деревни внутри России», — добавил американский офицер.

По словам Макгрегора, это является актом бессмысленной мести. Если что-то нельзя получить, то нужно это уничтожить, пояснил экс-советник.

Ранее британский политик Джим Фергюсон заявил, что Запад пытается спровоцировать войну с Россией из-за позиции президента РФ Владимира Путина, который отказался служить чужим интересам.

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      Марина Совина
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