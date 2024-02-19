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03:13, 20 февраля 2024Мир

Назван источник продолжающегося финансирования украинской армии

CNN: Пентагон продолжает финансировать Украину из собственных источников

Фото: The Defense Ministry/Handout via Reuters

Пентагон продолжает финансировать Украину из собственных источников, сообщает CNN со ссылкой на источники. С октября прошлого года на различные виды помощи американское ведомство потратило 430 миллионов долларов.

Деньги, в частности, шли на обучение украинских военных на территории самих США и в Германии. Деньги на это выделило Командование Армии США в Европе и Африке. На его счету находится около трех миллиардов долларов на оперативных расходов. Но если Командованию и дальше придется платить из своего кармана, то тогда надо будет выбирать, на что тратить деньги — на поддержку Украины или, например, строительство казарм, пишет CNN.

Если ситуация не изменится, то деньги закончатся в мае, рассказали высокопоставленные источники в Пентагоне.

Оборонное ведомство тратит собственные деньги, так как Конгресс уже на протяжении нескольких месяцев не может одобрить выделение денег Украине. Администрация Джо Байдена предлагает направить на эти цели около 60 миллиардов долларов, на данный момент законопроект находится в Палате представителей. Но ее спикер Майк Джонсон ранее говорил, что у палаты есть более важные дела. Как считают республиканцы, Белому дому сейчас нужно заниматься разрешением миграционного кризиса, а не тратить деньги на друге страны.

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      Марина Совина
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