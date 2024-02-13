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03:57, 14 февраля 2024Мир

В Палате представителей отказались голосовать по вопросу помощи Украине

Спикер Палаты представителей не будет выносить на голосование помощь Киеву
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Палата представителей пока не будет рассматривать законопроект о выделение финансовой помощи Украине, заявил порталу спикер Punchbowl News Майк Джонсон.

По его словам, на повестке дня стоят более актуальные вопросы — законодатели занимаются вопросом федерального бюджета на 2024 финансовый год, которые пока еще не принят. «Нас поджимают крайние сроки. К этому и приковано в данный момент внимание Палаты представителей», — сказал Джонсон.

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      Марина Совина
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