В Палате представителей отказались голосовать по вопросу помощи Украине

Спикер Палаты представителей не будет выносить на голосование помощь Киеву

Палата представителей пока не будет рассматривать законопроект о выделение финансовой помощи Украине, заявил порталу спикер Punchbowl News Майк Джонсон.

По его словам, на повестке дня стоят более актуальные вопросы — законодатели занимаются вопросом федерального бюджета на 2024 финансовый год, которые пока еще не принят. «Нас поджимают крайние сроки. К этому и приковано в данный момент внимание Палаты представителей», — сказал Джонсон.