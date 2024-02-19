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18:38, 19 февраля 2024Забота о себе

Названы способы снять напряжение в шее

Специалистка ЛФК Дерендеева: снять напряжение с шеи поможет комплекс упражнений

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock / Fotodom

Специалист по ЛФК и реабилитации Ольга Дерендеева рассказала, как правильно делать зарядку на рабочем месте, чтобы снять напряжение с шеи. Способы сделать это она назвала изданию aif.ru

По словам Дерендеевой, с болью в шее сталкиваются до 70 процентов людей, причем у женщин она бывает чаще. Основной причиной этой проблемы становится постоянное использование гаджетов и работа за компьютером. Заболеванию даже дали название «синдром компьютерной шеи».

По словам специалистки, предотвратить появление боли можно с помощью комплекса несложных упражнений. При этом выполнять их можно в течение рабочего дня. Первым на помощь придет самомассаж, заверила Дерендеева. Важно разминать не только мышцы шеи, но и мышцы груди, уточнила она.

Для его выполнения нужно взять теннисный мячик, а если его нет, самомассаж можно делать кончиками пальцев. Нужно сесть удобно на стул и выпрямить спину. Мягкими круговыми движениями нужно массировать грудь, двигаясь сначала по часовой стрелке, затем против. Особое внимание стоит уделить подключичной зоне

Ольга Дерендееваспециалист по ЛФК и реабилитации

В качестве второго упражнения специалистка посоветовала вращение плечами: пять раз вперед и столько же раз назад, при этом лопатки нужно стягивать, а плечи опускать вниз. Она предупредила, что упражнение также важно делать плавно, а не рывками.

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Кроме того, специалистка посоветовала выполнять упражнение, во время которого нужно сидя за столом выпрямиться, посмотреть вперед, а затем плавно начать скручивать корпус вправо, стараясь повернуть голову назад. В этом положении нужно остаться на несколько секунд, затем медленно вернуться в исходное положение и повторить упражнение в другую сторону. Важно следить за тем, чтобы спина оставалась прямой, а голова тянулась макушкой вверх, предупредила Дерендеева.

Затем, по словам специалистки, нужно сделать по шесть поворотов головы в каждую сторону. Завершить комплекс Дерендеева рекомендовала упражнением под названием «Нарисовать мяч». «Представьте, что у вас в зубах карандаш, нарисуйте мяч перед собой — пусть он будет небольшого диаметра. Повторите пять раз в каждую сторону, сохраняя плавные движения без рывков», — посоветовала она.

Специалистка заверила, что уже через неделю регулярного выполнения этого комплекса упражнений шея станет более подвижной.

Ранее Ольга Дерендеева подсказала упражнения для исправления осанки. Она посоветовала выполнять растяжку, чтобы снять напряжение мышц грудного отдела.

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      Алиса Дмитриева
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