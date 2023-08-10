Тренер назвала простые упражнения для исправления осанки

Тренер Дерендеева рассказала, что исправить осанку можно короткими упражнениями

Фитнес-тренер FitStars Ольга Дерендеева рассказала, что исправить осанку можно дома короткими и простыми упражнениями, если делать их регулярно. Их она назвала «Ленте.ру».

«Нужно понимать, что спина болит из-за неправильного положения позвоночника. И если у вас, например, сутулость, то необходимо развернуть плечи, раскрыть грудную клетку и вытянуть область грудного отдела. Для это нам нужно расслабить грудные мышцы», — рассказала Дерендеева.

По словам тренера, сделать это можно с помощью растяжки около стены. Для этого нужно встать боком к стене, поставить одну ладонь на стену на уровне плеча и далее отворачиваться от стены до ощущения натяжения в грудной мышце.

Также для растяжки можно использовать полотенце. Берем в руки полотенце, хват шире плеч, и попробуем отводить прямые руки назад за голову насколько это возможно и возвращаем положение рук по дуге в обратном направлении. Делать это упражнение нужно без сильной боли в плечевых суставах. Чем шире хват, тем выполнять упражнение легче Ольга Дерендеева фитнес-тренер

Упражнение на четвереньках «Кошечка» позволит снять нагрузку с грудного отдела, продолжает собеседница «Ленты.ру». Во время его исполнения необходимо на выдохе округлить спину, опустив голову вниз. На вдохе — слегка прогнуться в грудном отделе, потянуться грудью вперед и вверх, опустив плечи вниз. «Это упражнение можно делать несколько раз в день по 8-10 повторов. Можно делать стоя, упираясь руками в колени, либо на полу на четвереньках», — пояснила фитнес-тренер.

Сильный прогиб и частая боль в пояснице говорят, что мышцы в этой области зажаты, и нам нужно снять с них нагрузку. Как мы можем себе помочь? Нужно уделить больше внимания упражнениям на мышцы живота, то есть это все скручивания на пресс. Сделать акцент на упражнения на ягодицы Ольга Дерендеева фитнес-тренер

Для здоровья поясницы можно выполнять упражнение «Ягодичный мостик», говорит Дерендеева. Лежа на спине, ноги согнуть в коленях на ширине таза. На выдохе с максимально прямой спиной поднять таз вверх так, чтобы от колена до плеча была прямая линия. В этой верхней точке ягодицы и живот должны быть максимально напряжены. При этом живот не должен выпячиваться. На вдохе нужно медленно опуститься вниз. Упражнение нужно повторять 10-20 раз, максимально надавливая на стопы.

«Не забывайте, что мышцы спины нужно не только укреплять, но и снимать с них напряжение. Для этого отлично подойдут упражнения "Кошечка" или покачивания согнутых ног, лежа на спине», — подвела итог фитнес-тренер.

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