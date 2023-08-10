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14:05, 10 августа 2023Забота о себе

Тренер назвала простые упражнения для исправления осанки

Тренер Дерендеева рассказала, что исправить осанку можно короткими упражнениями

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер FitStars Ольга Дерендеева рассказала, что исправить осанку можно дома короткими и простыми упражнениями, если делать их регулярно. Их она назвала «Ленте.ру».

«Нужно понимать, что спина болит из-за неправильного положения позвоночника. И если у вас, например, сутулость, то необходимо развернуть плечи, раскрыть грудную клетку и вытянуть область грудного отдела. Для это нам нужно расслабить грудные мышцы», — рассказала Дерендеева.

По словам тренера, сделать это можно с помощью растяжки около стены. Для этого нужно встать боком к стене, поставить одну ладонь на стену на уровне плеча и далее отворачиваться от стены до ощущения натяжения в грудной мышце.

Также для растяжки можно использовать полотенце. Берем в руки полотенце, хват шире плеч, и попробуем отводить прямые руки назад за голову насколько это возможно и возвращаем положение рук по дуге в обратном направлении. Делать это упражнение нужно без сильной боли в плечевых суставах. Чем шире хват, тем выполнять упражнение легче

Ольга Дерендеевафитнес-тренер

Упражнение на четвереньках «Кошечка» позволит снять нагрузку с грудного отдела, продолжает собеседница «Ленты.ру». Во время его исполнения необходимо на выдохе округлить спину, опустив голову вниз. На вдохе — слегка прогнуться в грудном отделе, потянуться грудью вперед и вверх, опустив плечи вниз. «Это упражнение можно делать несколько раз в день по 8-10 повторов. Можно делать стоя, упираясь руками в колени, либо на полу на четвереньках», — пояснила фитнес-тренер.

Сильный прогиб и частая боль в пояснице говорят, что мышцы в этой области зажаты, и нам нужно снять с них нагрузку. Как мы можем себе помочь? Нужно уделить больше внимания упражнениям на мышцы живота, то есть это все скручивания на пресс. Сделать акцент на упражнения на ягодицы

Ольга Дерендеевафитнес-тренер

Для здоровья поясницы можно выполнять упражнение «Ягодичный мостик», говорит Дерендеева. Лежа на спине, ноги согнуть в коленях на ширине таза. На выдохе с максимально прямой спиной поднять таз вверх так, чтобы от колена до плеча была прямая линия. В этой верхней точке ягодицы и живот должны быть максимально напряжены. При этом живот не должен выпячиваться. На вдохе нужно медленно опуститься вниз. Упражнение нужно повторять 10-20 раз, максимально надавливая на стопы.

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«Не забывайте, что мышцы спины нужно не только укреплять, но и снимать с них напряжение. Для этого отлично подойдут упражнения "Кошечка" или покачивания согнутых ног, лежа на спине», — подвела итог фитнес-тренер.

Ранее фитнес-тренер Руслан Панов рассказал, как вернуться к тренировкам после отпуска. Он посоветовал делать это плавно и без стресса.

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    Вера Владзиевская
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