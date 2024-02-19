Названы сроки начала съемок фильма о Жириновском

В ЛДПР сообщили, что начало съемок фильма о Жириновском запланировано на лето

Названы сроки начала съемок фильма про основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы партии Элеонору Кавшар.

По ее словам, начало съемок запланировано на лето. «На встрече [нынешний лидер партии] Леонид Эдуардович Слуцкий и [актер] Никита Кологривый обсуждали творческие вопросы», — сообщила она.

Кавшар также подтвердила, что режиссером картины выступит Александр Баранов. «Это будет настоящий байопик, из которого зритель узнает в том числе малоизвестные факты из жизни легендарного политика», — заключила она.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый согласился сыграть роль Владимира Жириновского без обсуждения гонорара. «Это не обсуждалось. Кологривый очень рад, что его пригласили, что его рассматривают. Для него это прежде всего такая ценностная история. Поэтому никаких таких вопросов даже в голову не приходило», — сказала глава пресс-службы.

О том, что Кологривый сыграет основателя партии ЛДПР, стало известно 17 февраля. При этом актер заявил, что он сделает это лучше любого другого артиста в стране.