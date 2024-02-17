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20:07, 17 февраля 2024Культура

Звезда «Слова пацана» сыграет Жириновского

Актер Никита Кологривый исполнит главную роль в фильме про Жириновского

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актер Никита Кологривый сыграет в фильме про Жириновского. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана» Никита Кологривый исполнит главную роль — Владимира Жириновского — в байопике про политика от ЛДПР.

«Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу — я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я докажу вам это и покажу. Так что ждите», — сообщил артист в ролике, в котором снялся вместе с главой партии ЛДПР Леонидом Слуцким.

Рабочее название картины — «Жириновский. Взлет», режиссером станет Александр Баранов (сериал «Участок» (2003), «Елки 2» (2011), «Джентльмены, удачи!» (2012), «День дурака» (2014)).

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