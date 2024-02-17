Звезда «Слова пацана» пожелал «проверить интеллект» Путина

Актер Кологривый заявил, что хотел бы лично поговорить с Путиным

Актер Никита Кологривый, звезда фильма «По щучьему велению» и сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», захотел проверить интеллект президента России Владимира Путина. О желании лично поговорить с российским лидером он рассказал на показе сказочного фильма, в котором исполнил роль Емели, передает NEWS.ru.

«Я хотел бы лично проверить интеллект этого человека. Не по слухам, не с экранов, не еще как-то, а хотел бы лично столкнуться. Пока не вижу ему конкурентов в этом аспекте. И Илон Маск, наверное», — заявил Кологривый.

Ранее актер устроил скандал на шоу «Закрытый показ» с телеведущим Александром Гордоном на Первом канале. В январе Кологривого внесли в базу «Миротворца».