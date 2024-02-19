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11:53, 19 февраля 2024Экономика

В Америке решили бороться с дешевыми товарами из Китая

FT: США пригрозили Китаю мерами из-за поставки за рубеж дешевых товаров

Фото: Chen Sihan / Globallookpress.com

США пригрозили Китаю мерами из-за низких цен на поставляемые за рубеж товары. Об этом со ссылкой на чиновников американского казначейства сообщает Financial Times (FT).

Вашингтон будет бороться со стремлением КНР решить проблему избыточных промышленных мощностей за счет демпинга. Особенно США беспокоит производство в секторах зеленой энергетики и выпуск дешевых электрокаров, солнечных батарей и литий-ионных аккумуляторов.

«Мы обеспокоены тем, что китайская политика поддержки промышленности и макроэкономическая политика, которая больше ориентирована на предложение, а не на то, откуда будет спрос, ведут к тому, что избыток мощностей в Китае... в итоге ударит по мировым рынкам», — пояснил замминистра по международным делам Джей Шамбо.

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По словам чиновника, Китай может готовиться к тому, что США и их союзники примут меры, и это будет не «антикитайские» шаги, а закономерная реакция на политику КНР. По словам источников, тема дешевого экспорта станет ключевым во время визита министра финансов Джанет Йеллен в Пекин и в ходе ее встречи с коллегами по G20 в Сан-Паулу в конце февраля.

Ранее стало известно, что представители Еврокомиссии посетят с инспекцией автозаводы BYD, Geely и SAIC в Китае, чтобы разобраться, помогает ли им государство делать электромобили дешевле европейских. От ответа на этот вопрос будет зависеть возможное введение пошлин для защиты континентального рынка. Проверочные визиты в Китай ожидаются в срок до 11 апреля.

Пекин счел шаги европейцев протекционистскими и в ответ начал антидемпинговое расследование в отношении бренди, импортируемого из ЕС. Тем временем доля электромобилей китайского производства на рынке Европы выросла до восьми процентов и может достичь 15 процентов в 2025 году.

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      Вячеслав Агапов
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