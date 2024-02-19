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09:59, 19 февраля 2024Экономика

Объем транзитных перевозок по Севморпути рекордно вырос

Глава «Росатома» Лихачев: транзит по Севморпути достиг рекордных 2,15 млн тонн

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

По итогам 2023 года суммарный объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути (Севморпути, СМП) достиг рекордной отметки в 2,15 миллиона тонн. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, пишет «Эксперт».

За 12 месяцев прошедшего года резко вырос и суммарный объем перевезенных грузов по СМП — с января по декабрь по этому маршруту доставили в общей сложности 36,25 миллиона тонн продукции. В итоге плановые показатели были превышены на 250 тысяч тонн, уточнил Лихачев.

В то же время глава «Росатома» отметил рост интереса к проекту со стороны иностранных компаний. На этом фоне число разрешений на плавание в акватории СМП за 2023 год увеличилось более чем в два раза. При этом тенденция сохранилась и в начале 2024 года. В январе показатели грузопотока превысили уровень того же периода 2023-го. «Мы стараемся наращивать объем перевезенных грузов», — заключил Лихачев.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о намерении российских властей привлечь китайские финансовые организации к страхованию поставок через СМП. Подобный шаг он объяснил тем, что в настоящее время многие судовладельцы не пользуются этим маршрутом из-за отсутствия страховки. В то же время банкам КНР такой вопрос «вполне по плечу», заверил Трутнев.

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      Анатолий Акулов
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