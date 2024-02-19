Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 19 февраля 2024Наука и техника

Обнаружен способ улучшить качество спермы

Фото: Alexander Klepnev / Wikimedia

Ученые Университета Монаша в Австралии обнаружили, что воздействие ультразвука на человеческие сперматозоиды улучшает их функции и заставляет плавать быстрее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Предыдущие исследования показали, что низкая подвижность сперматозоидов может привести к трудностям при попытке зачатия ребенка. Чтобы улучшить шансы для оплодотворения, используются лекарства, ускоряющие выработку спермы, однако этот способ может вызвать побочные эффекты в виде повреждения ДНК половых клеток.

Исследователи обнаружили возможную альтернативу: применение ультразвукового устройства к животу женщины после полового акта, чтобы ускорить путь сперматозоидов через влагалище и шейку матки. Половые клетки подвергались воздействию волн мощностью 800 мегаватт в течение 20 секунд.

В результате воздействия подвижность сперматозоидов резко увеличилась подвижность сперматозоидов — до 266 процентов. При этом даже те половые клетки, что не были подвижными, начали плавать. По мнению авторов, это объясняется тем, что энергия ультразвуковых волн компенсирует дефицит митохондриальной энергии сперматозоидов.

Что думаешь? Оцени!
      Леонид Немов
      Обсудить
      Последние новости

      «Это наша искренняя позиция». Пашинян заявил, что Армения не является союзницей России в вопросе Украины

      На Западе заявили об американских приказах Украине наносить удары по России

      Симоньян назвала неизвестную Западу причину важности СВО для России

      В США назвали условие для мира на Украине

      В Генштабе отметили превосходство военного искусства России над НАТО

      Самая сексуальная автогонщица в мире пришла в ресторан в откровенном образе

      В России допустили новое контрнаступление ВСУ

      В России предложили отрегулировать деятельность курьеров

      В России обвинили военных НАТО в управлении системами ПВО и РСЗО на Украине

      Российская корпорация потребовала с финской верфи 36 миллиардов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше