Обнаружен способ улучшить качество спермы

Ученые Университета Монаша в Австралии обнаружили, что воздействие ультразвука на человеческие сперматозоиды улучшает их функции и заставляет плавать быстрее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Предыдущие исследования показали, что низкая подвижность сперматозоидов может привести к трудностям при попытке зачатия ребенка. Чтобы улучшить шансы для оплодотворения, используются лекарства, ускоряющие выработку спермы, однако этот способ может вызвать побочные эффекты в виде повреждения ДНК половых клеток.

Исследователи обнаружили возможную альтернативу: применение ультразвукового устройства к животу женщины после полового акта, чтобы ускорить путь сперматозоидов через влагалище и шейку матки. Половые клетки подвергались воздействию волн мощностью 800 мегаватт в течение 20 секунд.

В результате воздействия подвижность сперматозоидов резко увеличилась подвижность сперматозоидов — до 266 процентов. При этом даже те половые клетки, что не были подвижными, начали плавать. По мнению авторов, это объясняется тем, что энергия ультразвуковых волн компенсирует дефицит митохондриальной энергии сперматозоидов.