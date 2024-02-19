Обвиняемого в фейках об армии россиянина отправили на принудительное лечение

Обвиняемого в фейках об армии России Лыпканя отправили на принудительное лечение

Одинцовский городской суд Московской области направил на принудительное лечение 19-летнего Максима Лыпканя, обвиняемого в распространении фейков о Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Выяснилось, что в момент совершения преступления россиянин был невменяем. В связи с этим уголовное дело в отношении обвиняемого было прекращено. До вступления приговора в силу Лыпкань будет находиться в Московской областной психиатрической больнице.

19 февраля Ленинский районный суд Курска приговорил местного жителя к шести годам лишения свободы за распространение ложной информации о применении Вооруженными силами (ВС) России запрещенного оружия. Мужчина признан виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов сроком на четыре года.