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23:42, 19 февраля 2024Силовые структуры

Обвиняемого в фейках об армии россиянина отправили на принудительное лечение

Обвиняемого в фейках об армии России Лыпканя отправили на принудительное лечение

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Одинцовский городской суд Московской области направил на принудительное лечение 19-летнего Максима Лыпканя, обвиняемого в распространении фейков о Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Выяснилось, что в момент совершения преступления россиянин был невменяем. В связи с этим уголовное дело в отношении обвиняемого было прекращено. До вступления приговора в силу Лыпкань будет находиться в Московской областной психиатрической больнице.

19 февраля Ленинский районный суд Курска приговорил местного жителя к шести годам лишения свободы за распространение ложной информации о применении Вооруженными силами (ВС) России запрещенного оружия. Мужчина признан виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов сроком на четыре года.

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      Марина Совина
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