Один из крупнейших банков поймали на выдумывании должностей

FT: Morgan Stanley выдумала должность для соответствия европейским требованиям

Один из крупнейших банков в мире, американская Morgan Stanley, выдумала должность «руководителя кредитного трейдинга» для отделения во Франкфурте. О том, как организацию поймали на создании фиктивных рабочих мест сообщает Financial Times.

После выхода Великобритании из Евросоюза в начале 2021 года Европейский Центральный банк (ЕЦБ) призвал международные банки управлять операциями в регионе на местах. Чтобы соответствовать новым требованиям, Morgan Stanley выдумала должность «руководителя кредитного трейдинга».

В апреле 2021 года на фиктивную должность наняли банкира и попросили его не использовать название позиции публично, поскольку она «существует только на бумаге». По его словам, в его обязанности входили продажа проблемных кредитов в Германии, Австрии и Швейцарии, а надзор за торговым отделом и оценка банковских рисков. В результате сотрудник подал к Morgan Stanley иск, а компания попыталась доказать, что должность не была символичной. Организация утверждала, что сотрудник указывал свою должность в резюме и участвовал в конференции как «руководитель кредитного трейдинга».

Суд отклонил возражения банка и заявил, что формальное положение истца в организационной структуре не является достаточным, чтобы квалифицировать его как специалиста по существенным рискам. Банку указали на отсутствие доказательств, что истцу были даны соответствующие «задачи, обязанности и компетенции».

Ранее стало известно, что крупнейший банк Франции BNP Paribas заподозрили в отмывании денег. Речь идет о более 220 миллионов евро, происхождение которых сочли сомнительным. Расследование проводилось в отношении филиала банка и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited, им вменяют отмывание денежных средств при отягчающих обстоятельствах. Внимание сотрудников правоохранительных органов привлекло несколько операций, совершенных с 2019 по 2021 год. Отмечается, что в подозрительных транзакциях были задействованы граждане России и Украины.