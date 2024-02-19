Среда обитания
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14:15, 19 февраля 2024Среда обитания

Одна из крупнейших рек России вышла из берегов и подобралась к домам

Река Ангара вышла из берегов, затопила дороги и подбирается к домам

Одна из крупнейших рек России, Ангара, вышла из берегов, залила дороги и подобралась к жилым домам. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Babr Mash.

Разлив реки произошел между поселками Мегет и Боково Иркутской области, а также возле деревни Усть-Куда. В результате некоторые жители Иркутской области не смогли добраться на работу: на записи, сделанной одним из жителей Мегета, можно увидеть застрявшие машины, которым не удалось проехать по затопленной дороге. Отмечается, что живущие там люди в связи с выходом реки из берегов оказались отрезаны от других поселений. Помимо этого, в опасности оказалось крестьянское (фермерское) хозяйство «Аибян» — одной из крупнейших животноводческих ферм региона с более чем тысячью голов крупного рогатого скота, 15 единицами техники, а также складами, мельницами и гаражами.

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«Нас осталось мало — мы да наша боль. Все, помощники закончились», — пожаловалась одна из жительниц Усть-Куды. По ее словам, вода подобралась очень близко к жилым домам в деревне — до ближайшего из них остается буквально 50 метров. Чтобы предотвратить затопление, люди сгружают снег в тачки и сбрасывают в воду, создавая помеху для ее дальнейшего распространения.

В данный момент вода в зоне затопления прибывает очень быстрыми темпами. Местные жители на протяжении нескольких дней обращались за помощью в решении этого вопроса в МЧС и администрацию, однако результата это не принесло. Жители Усть-Куды, дома которых находятся ближе всего к Ангаре, начали собирать вещи и готовиться к эвакуации.

Ранее в этот же день стало известно, что на Сахалине мужчину чуть не завалило лавиной с крыши дома.

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      Полина Кислицына
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