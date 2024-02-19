Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:46, 19 февраля 2024Среда обитания

Россиянина едва не завалило лавиной с крыши дома

Жителя Сахалина едва не завалило лавиной с крыши дома

Жителя Сахалина едва не накрыло лавиной, которая сошла с крыши дома. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Инцидент произошел в воскресенье, 18 февраля, в городе Долинске в доме, расположенном на улице Комсомольской, 42Б. На записи, сделанной на видеорегистратор автомобиля, можно увидеть, как огромная масса снега упала с крыши пятиэтажного здания прямо на проходящего мимо мужчину. Россиянина не завалило ей лишь потому, что он успел отреагировать и отбежать в сторону. В результате лавина сошла на припаркованные машины, оборвала провода и на некоторое время парализовала движение на дороге.

В конце января на Сахалин обрушились сильные снегопады и метели. Последствия обильных осадков жители острова ощущают до сих пор.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Агент СБУ заложил бомбу под машину политика в Запорожской области, прикинувшись инвалидом. Его ликвидировали

      Названа причина оповещения жителей о чрезвычайной ситуации в Лобне

      Разыскиваемого главу «Ленфильма» заподозрили в вымогательстве

      Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата

      Со снегом в российском городе решили бороться с помощью сточных вод

      В МИД заявили о непрофессионализме ОБСЕ в вопросах наблюдения

      Эксперты оценили влияние задержек помощи Украине на отступление ВСУ из Авдеевки

      Украинские военные заявили об уходе танков в прошлое из-за использования дронов

      Неизвестные обстреляли самолет с пассажирами на борту

      Звезда «Эйфории» появилась на публике в платье с откровенным декольте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше