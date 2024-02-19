Россиянина едва не завалило лавиной с крыши дома

Жителя Сахалина едва не завалило лавиной с крыши дома

Жителя Сахалина едва не накрыло лавиной, которая сошла с крыши дома. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Инцидент произошел в воскресенье, 18 февраля, в городе Долинске в доме, расположенном на улице Комсомольской, 42Б. На записи, сделанной на видеорегистратор автомобиля, можно увидеть, как огромная масса снега упала с крыши пятиэтажного здания прямо на проходящего мимо мужчину. Россиянина не завалило ей лишь потому, что он успел отреагировать и отбежать в сторону. В результате лавина сошла на припаркованные машины, оборвала провода и на некоторое время парализовала движение на дороге.

В конце января на Сахалин обрушились сильные снегопады и метели. Последствия обильных осадков жители острова ощущают до сих пор.