Россиянка открыла мини-бар за окном благодаря сугробам

Жительница Сахалина открыла мини-бар за окном благодаря огромным сугробам

Россиянка открыла мини-бар прямо за окном благодаря огромным сугробам, накрывшим ее дом. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Baza.

Дом жительницы Сахалина из-за непогоды отрезало от главной дороги. На видео она показала, что вход в ее жилище полностью замело. Чтобы порадовать себя, девушка организовала мини-бар, сделав отверстия в сугробе у окна. На образовавшуюся конструкцию она повесила гирлянду. «Это наш второй этаж в Новоалександровке, частный дом. А вот так вот мы справляемся с погодными условиями, которые нас отграничили от центральной дороги. Только это нам поднимает настроение!» — рассказала россиянка.

Ранее Сахалин атаковали циклоны с трех океанов, в связи с чем на регион обрушились экстремальные снегопады и порывистый ветер. Из-за непогоды некоторым жителям пришлось рыть тоннели, чтобы выбраться из дома.

25 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что на Сахалине ожидаются опасные погодные аномалии в связи с тем, что в регионе сохранятся мороз и порывы ветра.

В свою очередь, синоптики Сахгидромета сообщили, что сильная метель на Сахалине прекратится утром в пятницу, 26 января. Согласно их прогнозам, снег станет умеренным, а порывы ветра будут достигать 9-14 метров в секунду.