Оценена возможность продления транзита российского газа через Украину

РБК: эксперты назвали возможные сценарии договора РФ и Украины по транзиту газа

Договор между Москвой и Киевом на транзит российского газа в Европу через территорию Украины завершается в конце 2024 года. Возможность его продления, а также другие сценарии оценили аналитики и эксперты РБК.

Так, директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова считает, что нового транзитного договора, скорее всего, не будет. По ее словам, в нормальных рыночных отношениях переговоры о продлении транзита начинаются более, чем за год до окончания договора, однако в текущей ситуации «Газпром» и «Нафтогаз» не осуществляют коммуникацию.

«Я не вижу возможности возврата к текущему статус-кво, чтобы "Газпром" и "Нафтогаз" продлили договор на тех же самых условиях. И вообще сели вместе за стол переговоров», — согласился с Беловой аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов, добавив, что переговоры скорее могут стать более комплексными и вестись представителями ЕС.

Помимо этого, не исключен вариант завершения контракта и прекращения транзита. Однако это, считает Капитонов, окажет давление на цены. При этом преодолеть ситуацию возможно.

В свою очередь специалист по газу Алексей Белогорьев отметил, что в таком случае без газа останутся Словакия, Австрия и Приднестровье. Поставки газа для последней может обеспечить Украина, а вот положение Словакии и Австрии хуже, и маловероятно, что им удастся закрыть дефицит в 2025-2026 годах. Он также подчеркнул, что ни Россия, ни Украина не заинтересованы в долгосрочном соглашении. «Речь идет о кратковременном бронировании мощностей, скорее всего, на месяц вперед на общих основаниях», — предположил он.

Также, допустил Капитонов, возможен сценарий, при котором будет выработан механизм, предполагающий сдачу газа «Газпромом» на восточной границе Украины. Далее, по его мнению, в переговоры могут включиться европейские операторы и они будут договариваться с Киевом.

Ранее Владимир Путин заявил, что Украина называет Россию агрессором, но продолжает получать деньги от «Газпрома» за транзит российского газа. «Агрессор-агрессор, а денежки не пахнут», — отметил он.

Тем временем вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия готова поставлять газ в Европу даже после истечения контракта на транзит через территорию Украины. Страна может продолжать поставки энергоресурсов разными путями, однако не видит заинтересованности со стороны партнеров.