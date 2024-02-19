Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:04, 19 февраля 2024Экономика

Оценена возможность продления транзита российского газа через Украину

РБК: эксперты назвали возможные сценарии договора РФ и Украины по транзиту газа

Фото: Yves Herman / Reuters

Договор между Москвой и Киевом на транзит российского газа в Европу через территорию Украины завершается в конце 2024 года. Возможность его продления, а также другие сценарии оценили аналитики и эксперты РБК.

Так, директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова считает, что нового транзитного договора, скорее всего, не будет. По ее словам, в нормальных рыночных отношениях переговоры о продлении транзита начинаются более, чем за год до окончания договора, однако в текущей ситуации «Газпром» и «Нафтогаз» не осуществляют коммуникацию.

«Я не вижу возможности возврата к текущему статус-кво, чтобы "Газпром" и "Нафтогаз" продлили договор на тех же самых условиях. И вообще сели вместе за стол переговоров», — согласился с Беловой аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов, добавив, что переговоры скорее могут стать более комплексными и вестись представителями ЕС.

Помимо этого, не исключен вариант завершения контракта и прекращения транзита. Однако это, считает Капитонов, окажет давление на цены. При этом преодолеть ситуацию возможно.

В свою очередь специалист по газу Алексей Белогорьев отметил, что в таком случае без газа останутся Словакия, Австрия и Приднестровье. Поставки газа для последней может обеспечить Украина, а вот положение Словакии и Австрии хуже, и маловероятно, что им удастся закрыть дефицит в 2025-2026 годах. Он также подчеркнул, что ни Россия, ни Украина не заинтересованы в долгосрочном соглашении. «Речь идет о кратковременном бронировании мощностей, скорее всего, на месяц вперед на общих основаниях», — предположил он.

Материалы по теме:
Газовый тупик Украина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов
Газовый тупикУкраина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов
10 декабря 2019
Обошлось Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу
ОбошлосьТретья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу
21 декабря 2019

Также, допустил Капитонов, возможен сценарий, при котором будет выработан механизм, предполагающий сдачу газа «Газпромом» на восточной границе Украины. Далее, по его мнению, в переговоры могут включиться европейские операторы и они будут договариваться с Киевом.

Ранее Владимир Путин заявил, что Украина называет Россию агрессором, но продолжает получать деньги от «Газпрома» за транзит российского газа. «Агрессор-агрессор, а денежки не пахнут», — отметил он.

Тем временем вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия готова поставлять газ в Европу даже после истечения контракта на транзит через территорию Украины. Страна может продолжать поставки энергоресурсов разными путями, однако не видит заинтересованности со стороны партнеров.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные взяли под контроль коксохимический завод в Авдеевке. Ранее там укрывались бойцы ВСУ

      Директор «Ленкома» раскрыл подробности своего состояния после госпитализации

      Названы сроки начала съемок фильма о Жириновском

      Сжегшей паспорт российской блогерше продлили домашний арест

      Россияне устроили массовую драку на спартакиаде из-за биатлона

      В Германии заявили о сфере поставок БПЛА в новом пакете санкций ЕС против России

      Турист отправился на вулкан в Индонезии и не выжил из-за истощения

      Военкора Коца задержали с наркотиками в Москве

      МИД Китая оценил сообщение о размещении оружия России в космосе

      Ростовские власти опровергли работу систем ПВО после сообщения о звуках взрыва

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше