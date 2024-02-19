В США падение Авдеевки назвали предвестником более сложных боев для Украины

NYT: падение Авдеевки предвещает Украине более ожесточенную борьбу впереди

Падение Авдеевки может служить предвестником более сложных боев для Украины. С таким мнением выступила газета The New York Times (NYT).

«У них нет хорошо зарекомендовавшей себя второстепенной линии, на которую можно было бы отступить. "Многое зависит от того, смогут ли российские войска продолжать наступление или у них иссякнет импульс"», — приводит издание слова американского военного аналитика Майкла Кофмана.

Уменьшающаяся военная помощь Украине от союзников, в том числе Соединенных Штатов, дает России, как считает издание, возможность для получения огневого превосходства, несмотря на попытки Киева преодолеть разрыв с помощью беспилотников.

Также отмечается ухудшающееся состояние личного состава Вооруженных сил Украины в связи с ситуацией в Авдеевке: «Украина направила свои лучшие подразделения, потому что силы в Авдеевке неуклонно истощались, и их необходимо было вывести. Помимо нехватки боеприпасов, Украина испытывает серьезные проблемы с живой силой, особенно когда речь идет о пехоте».

Ранее о новых рубежах обороны после отступления из Авдеевки рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.