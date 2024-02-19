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19:35, 19 февраля 2024Силовые структуры

Пара россиян рассталась с жизнью из-за приглашенного в гости друга

В Ленинградской области россиянину дали срок за расправу над знакомой парой

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Ленинградской области к 18 годам колонии строгого режима приговорили 42-летнего россиянина за расправу над знакомыми. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в конце декабря 2022 года проживавшие в частном доме города Тихвина мужчина и женщина позвали в гости старого знакомого. В ходе совместного застолья между гостем и хозяевами произошла ссора, которая переросла в конфликт и обмен оскорблениями. В руках у гостя внезапно появилось ружье 16 калибра, из которого он выстрелил хозяину дома в голову, вторым точным выстрелом он лишил жизни его сожительницу.

2 января сообщалось, что житель Коми сразу после Нового года — 1 января — напал на жену и ребенка с ножом и открыл стрельбу.

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      Владимир Седов
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