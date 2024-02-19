Пассажир пробрался в самолет в Европу без паспорта и билета и попался

Daily Mail: британец пробрался в самолет Norge Air без билета и попался полиции

Пассажир самолета пробрался на борт, избежав регистрации на рейс, и попался полиции. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Гатвика, Великобритания. У британца не было паспорта и билета на самолет, но, несмотря на это, ему удалось проникнуть на борт европейской авиакомпании Norge Air, следовавший в Копенгаген, и занять одно из свободных кресел. На подозрительного пассажира обратили внимание бортпроводники, раскрывшие его обман еще до вылета.

В итоге мужчину задержала полиция. Уточняется, что против него не стали возбуждать дело.

Ранее пассажир авиакомпании Thai Airways открыл дверь самолета при взлете в тайском аэропорту и запустил аварийный надувной трап. Уточняется, что путешественник был задержан. Он пожаловался, что испугался следовавших за ним людей.