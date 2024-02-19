Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:23, 19 февраля 2024Путешествия

Пассажир пробрался в самолет в Европу без паспорта и билета и попался

Daily Mail: британец пробрался в самолет Norge Air без билета и попался полиции

Фото: Aleksei Zaitcev / Unsplash

Пассажир самолета пробрался на борт, избежав регистрации на рейс, и попался полиции. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Гатвика, Великобритания. У британца не было паспорта и билета на самолет, но, несмотря на это, ему удалось проникнуть на борт европейской авиакомпании Norge Air, следовавший в Копенгаген, и занять одно из свободных кресел. На подозрительного пассажира обратили внимание бортпроводники, раскрывшие его обман еще до вылета.

В итоге мужчину задержала полиция. Уточняется, что против него не стали возбуждать дело.

Ранее пассажир авиакомпании Thai Airways открыл дверь самолета при взлете в тайском аэропорту и запустил аварийный надувной трап. Уточняется, что путешественник был задержан. Он пожаловался, что испугался следовавших за ним людей.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      Угнавший Ми-8 на Украину российский летчик расстрелян в Испании. С ним обещали разобраться российские военные

      Россиян предупредили о новых трудностях при поездках в Европу

      В Белоруссии появилось новое приложение для знакомств

      В России отреагировали на убийство угнавшего вертолет на Украину летчика

      Бывшая жена Моргенштерна рассказала о сложностях съемок в экстремальном шоу

      Пара россиян рассталась с жизнью из-за приглашенного в гости друга

      На Западе рассказали о китайском аналоге «Шахеда»

      Врач раскрыла россиянам опасность ношения тесной обуви

      МИД Литвы усомнился в возможности ЕС защититься без США

      Российский адвокат получил два миллиона рублей взятки от подзащитного и попался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше