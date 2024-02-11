Пассажир с галлюцинациями открыл дверь самолета при взлете и был задержан

Пассажир Thai Airways открыл дверь самолета при взлете, испугавшись людей

Пассажир авиакомпании Thai Airways открыл дверь самолета при взлете в тайском аэропорту и запустил аварийный надувной трап. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что путешественник был задержан. Он пожаловался, что испугался следовавших за ним людей. Правоохранители допустили, что у мужчины начались галлюцинации на борту.

В связи с произошедшим специалистам пришлось осмотреть самолет. Задержка рейса затронула работу и других авиакомпаний.

Ранее пилот British Airways случайно выпустил эвакуационные трапы за несколько секунд до взлета. Нештатная ситуация произошла на борту Airbus A320, который отправлялся из лондонского аэропорта Хитроу в Румынию.