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13:44, 11 февраля 2024Путешествия

Пассажир с галлюцинациями открыл дверь самолета при взлете и был задержан

Пассажир Thai Airways открыл дверь самолета при взлете, испугавшись людей

Фото: Unsplash

Пассажир авиакомпании Thai Airways открыл дверь самолета при взлете в тайском аэропорту и запустил аварийный надувной трап. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что путешественник был задержан. Он пожаловался, что испугался следовавших за ним людей. Правоохранители допустили, что у мужчины начались галлюцинации на борту.

В связи с произошедшим специалистам пришлось осмотреть самолет. Задержка рейса затронула работу и других авиакомпаний.

Ранее пилот British Airways случайно выпустил эвакуационные трапы за несколько секунд до взлета. Нештатная ситуация произошла на борту Airbus A320, который отправлялся из лондонского аэропорта Хитроу в Румынию.

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      Зарина Дзагоева
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