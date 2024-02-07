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17:35, 7 февраля 2024Путешествия

Пилот случайно выпустил надувные трапы лайнера и был отстранен от полетов

The Sun: пилот British Airways случайно выпустил надувные трапы перед взлетом

Фото: Matthew Childs / Reuters

Пилот British Airways случайно выпустил эвакуационные трапы за несколько секунд до взлета. Эта ошибка стоила авиакомпании больше пяти миллионов рублей, сообщило издание The Sun.

Нештатная ситуация произошла на борту Airbus A320, который отправлялся из лондонского аэропорта Хитроу в Румынию. Известно, что пилот открыл дверь лайнера, чтобы передать документы наземному экипажу. Перед этим он забыл привести рычаг на люке в положение, которое блокирует выброс надувных трапов.

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В результате прямо перед вылетом сработал аварийный затвор, и трапы раскрылись. Рейс пришлось прервать. Командира воздушного судна немедленно отстранили от полетов, а пассажиры ждали в авиагавани больше трех часов, прежде чем смогли улететь на другом воздушном судне. Потери авиакомпании из-за инцидента составили 50 тысяч фунтов стерлингов (5,7 миллиона рублей).

Ранее вооруженный американец под воздействием амфетамина и обезболивающих средств навел лазер на кабину пилотов самолета. Он несколько дней подряд приезжал в аэропорт, чтобы проделать этот трюк, и попался.

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      Мария Борисова
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