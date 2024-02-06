Вооруженный мужчина под амфетамином навел лазер на самолет и попался

Daily Mail: американец под амфетамином навел лазер на самолет и был арестован

Вооруженный американец под воздействием амфетамина и обезболивающих средств навел лазер на кабину пилотов самолета и попался полиции. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 49-летний Кристофер Клем в течение нескольких дней ездил в аэропорт, чтобы наводить лазер на лайнеры и мешать взлету и посадке. Спустя время он проделал этот трюк и с полицейской машиной, в результате чего был арестован. При нем нашли огнестрельное оружие, несколько пакетов метамфетамина и размельченные обезболивающие таблетки.

Мужчина признал вину. Ему грозит штраф до 11 тысяч долларов (974 тысячи рублей).

Ранее пилотов пассажирского лайнера, следовавшего в Москву, пытались ослепить лазерным лучом. Непредвиденная ситуация произошла с самолетом, следовавшим в российскую столицу из Владикавказа, практически сразу после начала рейса.