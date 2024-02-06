Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:40, 6 февраля 2024Путешествия

Вооруженный мужчина под амфетамином навел лазер на самолет и попался

Daily Mail: американец под амфетамином навел лазер на самолет и был арестован

Фото: DarSzach / Shutterstock / Fotodom

Вооруженный американец под воздействием амфетамина и обезболивающих средств навел лазер на кабину пилотов самолета и попался полиции. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 49-летний Кристофер Клем в течение нескольких дней ездил в аэропорт, чтобы наводить лазер на лайнеры и мешать взлету и посадке. Спустя время он проделал этот трюк и с полицейской машиной, в результате чего был арестован. При нем нашли огнестрельное оружие, несколько пакетов метамфетамина и размельченные обезболивающие таблетки.

Мужчина признал вину. Ему грозит штраф до 11 тысяч долларов (974 тысячи рублей).

Ранее пилотов пассажирского лайнера, следовавшего в Москву, пытались ослепить лазерным лучом. Непредвиденная ситуация произошла с самолетом, следовавшим в российскую столицу из Владикавказа, практически сразу после начала рейса.

Узнай, на что имеешь право именно ты!
Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Арестовича заочно арестовали в Москве. Против него возбуждены дела в России, Белоруссии и на Украине

      В Кремле назвали нелегкими долговые процессы в «Роснано»

      Названы популярные у россиян страны для покупки жилья

      Названы худшие наряды звезд на премии «Грэмми»

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Названы преимущества российских «Васильков»

      Глава Евросовета удивился идее оставления Крыма и Луганска за Россией

      Гости азербайджанской свадьбы устроили стрельбу в Черкесске и попали на видео

      Россиян предупредили о новой тактике мошенников

      Вооруженный мужчина под амфетамином навел лазер на самолет и попался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше