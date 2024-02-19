Пассажирский самолет с дырой в фюзеляже провел в воздухе час и попал на видео

Tango Six: самолет Air Serbia пробил дыру в фюзеляже во время взлета в Белграде

Пассажирский самолет авиакомпании Air Serbia пробил большую дыру в фюзеляже во время взлета и совершил вынужденную посадку через час. Об этом сообщает сербское агентство Tango Six.

По данным источника, Embraer E195LR направлялся из Белграда в Дюссельдорф 18 февраля. Из-за неверного расчета параметров при взлете лайнер задел огни взлетно-посадочной полосы. Отмечается, что борт еще 20 минут продолжал набирать высоту, после чего пилоты решили экстренно вернуться. В общей сложности поврежденный самолет провел в воздухе час.

Последствия инцидента попали на видео, на котором показаны глубокие царапины и дыра в корпусе воздушного судна. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

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