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12:44, 19 февраля 2024Россия

Песков анонсировал обращение Путина к военнослужащим

Песков заявил, что Путин 23 февраля обратится к военнослужащим

Фото: Sputnik / Ramil Sitdikov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин 23 февраля обратится к военнослужащим страны. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, глава государства планирует поздравить российских бойцов с Днем защитника Отечества. «Путин это делает ежегодно. Будет поздравлять их, конечно же, и сейчас», — пояснил он.

Песков также добавил, что формат поздравления на данный момент неизвестен.

Ранее после доклада министра обороны страны Сергея Шойгу о взятии под контроль Авдеевки президент Путин поздравил российских военных с успехом и отправил поздравительную телеграмму подразделениям, участвовавшим в боях за населенный пункт.

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      Никита Абрамов
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