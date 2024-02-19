Песков анонсировал обращение Путина к военнослужащим

Песков заявил, что Путин 23 февраля обратится к военнослужащим

Президент России Владимир Путин 23 февраля обратится к военнослужащим страны. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, глава государства планирует поздравить российских бойцов с Днем защитника Отечества. «Путин это делает ежегодно. Будет поздравлять их, конечно же, и сейчас», — пояснил он.

Песков также добавил, что формат поздравления на данный момент неизвестен.

Ранее после доклада министра обороны страны Сергея Шойгу о взятии под контроль Авдеевки президент Путин поздравил российских военных с успехом и отправил поздравительную телеграмму подразделениям, участвовавшим в боях за населенный пункт.