Плохие дороги в российском городе объяснили импортозамещением

Мэр Ростова-на-Дону Логвиненко: разрушение дорог связано с импортозамещением

Плохое состояние автодорог в Ростове-на-Дону связано со множеством факторов — в том числе с импортозамещением асфальтобетонных смесей. Так большое количество разрушений объяснил мэр города Алексей Логвиненко в беседе с «РБК Ростов».

Глава населенного пункта объяснил, что производители многих компонентов и добавок ушли с российского рынка, а отечественные производители пока не до конца разработали нужную рецептуру присадок. «Сегодня мы работаем с министерством транспорта, подбираем те компоненты, которые будут максимально качественными», — отметил Логвиненко.

Среди прочих причин разрушения дорог ростовский мэр назвал неблагоприятные погодные условия, повышенную нагрузку, а также старение дорожных покрытий при эксплуатации дорог с превышением межремонтных сроков.

Ранее в Калининградской области разрушенную дорогу решили отремонтировать необычным способом — просто засыпать заполненные водой выбоины щебнем. Отмечалось, что трассу затапливает, когда из берегов выходит расположенная рядом река, поскольку дорожное полотно находится слишком низко. Власти собираются заменить асфальт после схода воды, при этом поднимать уровень дороги не планируется.