В российском регионе отремонтировали дорогу необычным способом

В Калининградской области рабочие засыпали затопленную дорогу щебнем

В Калининградской области выбоины на дороге, заполненные водой, засыпали щебнем, сообщил Telegram-канал Amber Mash.

Необычным способом отремонтировали дорогу по пути в Прегольский микрорайон. Отмечается, что трассу затапливает, когда из берегов выходит расположенная рядом река, поскольку дорожное полотно находится слишком низко. Власти собираются заменить асфальт после схода воды, при этом поднимать уровень дороги не планируется.

На опубликованных кадрах видно, что рабочие лопатой засыпают щебень в яму, притом остальная часть дороги покрыта ровным слоем воды.

Ранее стало известно, что из берегов вышла одна из крупнейших рек России Ангара. Разлив произошел между поселками Мегет и Боково Иркутской области, а также возле деревни Усть-Куда. Вода залила дороги и подобралась к жилым домам, из-за чего некоторые местные жители не смогли попасть на работу.