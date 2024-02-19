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14:20, 19 февраля 2024Экономика

К идее помочь «Почте России» за счет маркетплейсов решили вернуться

Сенаторы вновь предложили собирать с маркетплейсов деньги для «Почты России»

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко пакет поправок об инфраструктурном сборе с маркетплейсов в пользу «Почты России» в размере 0,5 процента квартального оборота. Об этом со ссылкой на документ пишет РБК.

Сенаторы предлагают внести изменения в закон «Об основах госрегулирования торговой деятельности в России» и статью 26 закона «О почтовой связи» в связи с поручением главы верхней палаты парламента Валентины Матвиенко от 29 декабря. Она предложила подготовить варианты финансового оздоровления «Почты Росси» с учетом сохранения отделений в регионах.

К идее помочь госпредприятию таким образом решили вернуться, несмотря на то что осенью премьер Михаил Мишустин не поддержал ее. Как утверждали источники, в правительстве посчитали, что площадки переложат расходы на потребителей.

В нынешнем варианте, помимо сбора денег, за «Почтой России» предлагается закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции, а государство обязать вложиться в создание и развитие производственной, транспортной, информационной и социальной инфраструктуры.

Также в поправках говорится о предоставлении компании кредитов и финансовой и технической помощи. В пояснительной записке указано, что сборы с бизнеса поддержат работу 27 тысяч отделений «Почты», которые находятся в труднодоступных населенных пунктах. По итогам 2022 года компания оценивала убытки от их работы в 35,9 миллиарда рублей.

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Отдельно деньги компании нужны на восстановление работы закрытых отделений (9,9 миллиарда рублей) и модернизацию сельских отделений (10 миллиардов рублей). По оценке сенаторов, сумма инфраструктурного платежа маркетплейсов могла бы составить 21 миллиард рублей, а к 2030 году возрасти до 50 миллиардов. В аппарате Григоренко подтвердили получение обращения, сейчас проводится его оценка.

Сами маркетплейсы выступают против такой практики, однако пока власти не выбрали никакого другого способа для оздоровления ситуации в компании. В сентябре Матвиенко заявила, что в «Почте России» сформировалась финансовая дыра, которая при бездействии правительства может превратиться в яму, куда все провалится. В качестве варианта для помощи рассматривались и траты из Фонда национального благосостояния, но и этот вариант не прошел.

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      Платон Щукин
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