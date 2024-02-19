Поляки заблокировали движение поезда с Украины

Польские протестующие заблокировали движение пассажирского поезда с Украины

Поляки в рамках протеста 18 февраля заблокировали движение пассажирского поезда с Украины №119 Киев — Хелм. Об этом сообщает компания «Укржелдорога» в Telegram.

«В поезде находились 260 пассажиров, абсолютное большинство — женщины и дети. Многие пассажиры имели дальнейшие пересадки и перелеты», — говорится в сообщении.

Вмешательство польской полиции и железнодорожников помогло разблокировать движение. В компании отметили «недопустимость блокирования подобных действий протестующих».

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины осудили антиукраинские акции поляков, недовольных ввозом украинского зерна в их страну. По его словам, они нарушают «принципы солидарности».