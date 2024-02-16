Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:55, 16 февраля 2024Бывший СССР

МИД Украины обвинил поляков в нарушении принципа солидарности

Спикер МИД Украины Николенко: поляки нарушают украинско-польскую солидарность

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Антиукраинские акции поляков, протестующих против ввоза зерна в их страну, нарушают принципы украинско-польской солидарности. С таким обвинением выступил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, протесты в Польше не только наносят многочисленные убытки украинской экономике, но и нарушают «принципы украинско-польской солидарности». Николенко назвал самыми радикальными проявлениями порчу зерна и выкрикивание антиукраинских лозунгов в городе Вроцлав.

«Украинская сторона всегда выступала за конструктивный подход к решению вопросов, связанных с транзитом украинских зерновых и торговлей», — написал спикер МИД. Он добавил, что Киев ждет от властей Польши «аналогичного подхода».

Ранее украинские перевозчики сообщили, что польские протестующие на границе развернули фуру с машинами для Вооруженных сил Украины и поставили ее в конец очереди, растянувшейся на 11 километров.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ сдали несколько укрепрайонов в Авдеевке. Одна из лучших украинских бригад частично попала в окружение

      В Британии анонсировали «крикливый поединок» Лаврова с Кэмероном

      Стало известно о неполадках американского Nova-C

      Россиянкам назвали модную одежду на весну и лето

      Устроившему перестрелку в центре Москвы мужчине избрали меру пресечения

      Путин заявил об успешной замене импортной продукции отечественной

      В Норвегии высмеяли заявление Вяльбе о зависти иностранцев к россиянам

      Губернатор Ростова-на-Дону связал громкие звуки в городе с действиями военных

      Пьяный полковник Росгвардии устроил массовое ДТП в российском городе

      «Ростех» рассказал о работе БМП-3 по Bradley в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше