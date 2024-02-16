МИД Украины обвинил поляков в нарушении принципа солидарности

Спикер МИД Украины Николенко: поляки нарушают украинско-польскую солидарность

Антиукраинские акции поляков, протестующих против ввоза зерна в их страну, нарушают принципы украинско-польской солидарности. С таким обвинением выступил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, протесты в Польше не только наносят многочисленные убытки украинской экономике, но и нарушают «принципы украинско-польской солидарности». Николенко назвал самыми радикальными проявлениями порчу зерна и выкрикивание антиукраинских лозунгов в городе Вроцлав.

«Украинская сторона всегда выступала за конструктивный подход к решению вопросов, связанных с транзитом украинских зерновых и торговлей», — написал спикер МИД. Он добавил, что Киев ждет от властей Польши «аналогичного подхода».

Ранее украинские перевозчики сообщили, что польские протестующие на границе развернули фуру с машинами для Вооруженных сил Украины и поставили ее в конец очереди, растянувшейся на 11 километров.

