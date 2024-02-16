Украинцы обвинили поляков в блокировке поставки техники для ВСУ

Польские протестующие развернули на границе фуру с техникой для ВСУ

Польские протестующие на границе развернули фуру с машинами для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В блокировке поставки техники поляков обвинили украинские перевозчики, передает Telegram-канал «Житель».

Украинцы рассказали, что у них в наличии имелись все необходимые документы от Министерства обороны Украины и идентификатор на лобовом стекле.

Однако поляки не пропустили фуру и отправили ее в конец очереди на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Дорогуск — Ягодин». Очередь занимает 11 километров.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что аграрии перекрыли шестой КПП «Корчева — Краковец». Около 1730 грузовых автомобилей ожидают в очереди на выезд из Польши.