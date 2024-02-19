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04:00, 19 февраля 2024Ценности

Популярная ведущая снялась полностью обнаженной в честь 53-летия

Фото: @noholdenback

Британская актриса и ведущая Аманда Холден показала откровенное фото в честь 53-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась снимком, на котором запечатлена сидящей на скалах. При этом на размещенном кадре видно, что телезвезда снялась полностью обнаженной, отказавшись от одежды и нижнего белья. Также она сделала для съемки макияж в стиле smoky eyes и распустила волосы.

Поклонники восхитились моложавым внешним видом Холден, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Выглядишь потрясающе», «Натуральная красота», «Само совершенство», «Шикарная женщина», «Честно говоря, ты очень вдохновляешь», — высказывались они.

В ноябре 2023 года Аманда Холден вышла в свет в оголяющем тело наряде и привлекла внимание фотографов. Тогда ведущая посетила благотворительный гала-концерт Make Some Noise, который был организован радиокомпанией Global Radio. Для мероприятия знаменитость выбрала черное платье с высоким разрезом и прозрачным верхом с глубоким декольте.

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      Карина Черных
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