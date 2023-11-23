52-летняя ведущая вышла в свет в оголяющем тело наряде

Британская актриса и ведущая Аманда Холден вышла в свет в оголяющем тело наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

52-летняя знаменитость посетила благотворительный гала-концерт Make Some Noise, организованный радиокомпанией Global Radio. Для мероприятия телезвезда выбрала черное платье с высоким разрезом и прозрачным верхом, оформленным глубоким декольте. На размещенных кадрах видно, что Холден надела под свой наряд черный бюстгальтер.

Кроме того, визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и выпрямили их.

Ранее Аманда Холден записала видео и оконфузилась на камеру. Знаменитость продемонстрировала свой рабочий образ. Так, на размещенных кадрах она предстала в красном шелковом платье и свитере с молнией на горловине. Затем она решила приподнять низ второй вещи, случайно оголив грудь.