52-летняя ведущая случайно оголила грудь на камеру

Британская актриса и ведущая Аманда Холден записала видео и оконфузилась на камеру. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя знаменитость продемонстрировала свой рабочий образ. Так, на размещенных кадрах она предстала в красном шелковом платье и свитере с молнией на горловине. Затем она решила приподнять низ второй вещи, случайно оголив грудь. При этом в самом видео Холден прикрывала обнажившийся сосок эмодзи в виде апельсина.

«О, нет! Ты только что это увидел?» — с иронией спросила телезвезда у того, кто ее снимал.

В июле Аманда Холден сфотографировалась в бикини под душем. На размещенном снимке звезда предстала на фоне камней и деревьев в черном купальнике. При этом она распустила длинные светлые волосы и, стоя спиной, повернулась лицом к камере.