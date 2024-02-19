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08:32, 19 февраля 2024Интернет и СМИ

Популярный стендап-комик назвал преимущество России

Кадр: Канал Коваля / YouTube

Популярный стендап-комик Дмитрий Коваль заявил, что во всех городах России вкусная еда. Преимущество страны он назвал в видео, доступном на его YouTube-канале.

Коваль объяснил, что много ездил по России с концертными турами. Кроме того, в последнее время он часто путешествовал в другие страны. «Как вкусно в России, вы не представляете вообще. Вот куда ни приедешь», — сделал вывод юморист.

Он подчеркнул, что речь идет как о крупных городах, так и небольших. По его словам, в далеких от Москвы населенных пунктах цены на еду ниже, но блюда при этом не уступают московским по качеству. В столице, отметил Коваль, вкусную еду можно получить, заказав доставку. «С 90-процентной вероятностью тебе какую-то вкусняшку невероятную привезут. Плюс еще и цены доступные», — заключил стендап-комик.

Ранее Коваль развеял популярное представление о коллегах. Он заявил, что некоторые юмористы притворяются бедными, несмотря на то что имеют в распоряжении миллионы долларов.

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      Мария Большакова
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